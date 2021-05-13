美貿易代表促華遵守規則　今年料定關稅豁免問題

美國貿易代表戴琪日前預期，將於近日與中國官員接觸，評估美國前總統特朗普時期達成的中美首階段貿易協議。她周三（12日）在參議院財政委員會的聽證會上重申，華府將採取措施，迫使北京遵守公平的國際和貿易規則。對於外界尋求的「301條款」關稅豁免，她稱會在今年內決定。

戴琪在聽證會表示，如果北京不能或不願遵從國際規則，華府必須採取行動創造公平的競爭環境。她又指，拜登政府正與歐盟和英國合作，解決飛機製造商波音和空中巴士長期存在的補貼爭議，並就解決主要來自中國的鋼鐵和鋁業產能過剩問題，展開建設性的討論。

有議員就拜登政府是否計劃繼續加徵關稅向戴琪施壓，部分人批評徵收關稅正損害美企，要求她建設一個到期程序，允許企業尋求豁免某些產品的關稅。戴琪表示，貿易代表辦公室正對關稅展開由上而下的審查，包括豁免程序，讓公司能參與並告知其關注點。被問及對華的「301條款」關稅豁免時間表時，她指美方不能太被動，「12月可能太遲」。

戴琪早前表示，料於近期與中國對口官員首次會面，討論和評估中美首階段貿易協議的執行情況。由於其結果將影響美國對華徵收懲罰性巨額關稅的去留問題，故國際社會非常關注。美國哈佛大學費正清中國研究中心研究員陸伯彬分析指，華府關注重點將放在北京承諾進行的結構性改革上，惟這方面的進展相當緩慢，而中美關係中其他貿易問題料會阻礙談判進程。