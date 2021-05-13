台本土感染急增　民眾憂封城到超市搶貨

台灣新冠肺炎本土感染疫情近日急增逾20宗，繼新北後，宜蘭縣周四（13日）宣布市內8大場所暫停營業。其中宜蘭遊藝場群組和蘆洲獅子會群組中，防疫部門追查染疫源頭發現，兩群組樣本的病毒基因測序與華航諾富特個案相同，但目前未找到共同接觸者。大批民眾擔憂「封城」，搶購生活物資和防疫產品，貨架一掃而空，超市收銀處大排長龍。

由於社區不明感染源陸續爆發，台行政院周四召開例行院會，由衞福部、交通部、內政部等6個部會分別提出防疫升級應對策略。台灣目前已提升疫情警戒至第二級，相關防疫措施實行至下月8日。外界擔憂會否提升至第三級，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，提升警戒等級的可能性已降低。

台媒指，不少民眾看到新聞報道後，覺得疫情變得嚴重，擔心口罩、消毒酒精等買不到，遂到藥房或超市大量購買防疫產品。有民眾到超市大量購買紙巾、杯麵等，稱「能買多少就買多少」。藥房職員表示，近兩日相關產品的銷量增加約五成，但目前消毒酒精已供不應求，遂僅限會員購買，每人限購兩瓶。

另外，在台北內湖科學園區某大樓電影公司，有員工的父親確診。大樓內各公司周三（12日）深夜緊急發布通知，要求員工在家工作，不用返回公司。