運走故障列車途中三度出軌　台鐵嚴重延誤

台鐵周四（13日）早上發生出軌事故，一輛區間列車因故障停在松山，台鐵局漏夜把列車鋼輪上馱架，打算運送回維修保養場，但由松山站運往台北站途中，馱架三度出軌。該區間改以單線雙向運行，當局成立一級應變小組，運安處調查事故原因。由於正值早上繁忙時間，列車班次嚴重延誤，近2萬乘客受影響。

台鐵表示，9283次EMU600型列車周三（12日）因故障停在松山，本打算趁夜晚運回新北市樹林調車場，但於周四清晨3時40分搭載列車的馱架出軌；4時49分重新上軌後，列車於5時10分開行，約半小時後卻再度出軌；至早上8時20分重上軌道，並與牽引車接連時，馱架竟三度出軌。有鐵路人員直言，一趟車三度出軌非常罕見，簡直是鐵路界的奇聞。

涉事區間需要改為單線雙向運行，受影響列車平均延誤50分鐘。台鐵呼籲趕時間的乘客改乘其他交通工具，又對造成不便深表歉意。台鐵加速搶修列車馱架，重新檢查安裝馱輪器，並於早上10時47分恢復雙線通車。

台鐵局表示，若乘搭劃位列車延誤超過45分鐘，旅客可於一年內到各站辦理全額退款，或免費乘搭同區間同等級車種列車一次。而未指定班次劃位列車或非劃位列車延誤超過45分鐘，旅客亦可於一年內換乘同區間同等級車種列車一次，電子票證旅客可辦理免費出站，定期票旅客可延長使用一天。