日防衞白皮書　將關注陸台美軍事動向

日媒周四（13日）報道，日本防衞省正草擬今年的《防衞白皮書》，將提到軍事力量日益增加的中國，與美國的軍事力量平衡變化，將影響印度太平洋地區的和平與穩定，必須關注中美兩國圍繞台灣的軍事動向。

草擬內容提出，新設有關中美關係的項目，進一步反映中美兩國在政治、經濟、軍事等方面的競爭及互相牽制的行動。當中具體提到，中國大陸在台灣周邊的軍事活動加劇的同時，美國亦採取鮮明的態度向台灣加強軍事支援，一旦兩國勢力平衡生變，將影響印太地區和平穩定。

白皮書又指出，日方將繼續與美國、澳洲和印度合作，維持自由開放的印太地區。至於北韓問題，日方相信朝方已有搭載核武的彈道導彈攻擊能力，射程覆蓋日本，北韓又在閱兵上展示新型彈道導彈，追求更先進的技術，為日本防務帶來挑戰。《防衞白皮書》將於今年7月，在內閣會議上公布。

另外，日本政府周四在首相官邸召開網絡安全戰略總部會議，展示今後3年的下一期網絡安全戰略要點，爭取在東京奧運後的內閣會議上敲定。主要內容考慮到疑似與中國、俄羅斯、北韓有關的網攻，提升外交和安全保障層面網絡領域的優先度，加強防禦能力，並推進與9月將成立的數碼廳合作。