台軍2.6億新台幣升級雷達　加強偵察陸軍艦

解放軍054A型導彈護衞艦濱州號本月初現身台灣東北海域、接近釣魚島的位置，台軍與日本海上自衞隊派艦機跟蹤監視。台媒周四（13日）報道，為了更精確掌握大陸軍艦動態，台海軍將投入約2.6億元新台幣（約7,330萬港元）預算，升級全台的中遠程雷達設施，第一階段將於今年底前完成。

報道引述台國防部周四發布的採購決標公告顯示，海軍海洋監偵指揮部委託中科院執行「中遠程雷達委（製）案」，緊急在今年底前更新強化各地海軍雷達站的設備。這項標案履約地點包括台北市、基隆市、新北市、宜蘭縣、桃園市、苗栗縣、台中市、嘉義縣、高雄市、屏東縣、台東縣、花蓮縣、金門縣、澎湖縣、連江縣等。

在長期規劃上，海軍以「明遠計劃」為名，投入50億元新台幣（約14億港元）執行「海洋監偵能量整體提升案」，加強海上目標偵察能力，支援作戰任務。海軍稱，考慮雷達站為敵方首要攻擊目標，為避免雷達陣地遇襲造成嚴重損傷，計劃參照空軍區域作戰管制中心運用方式，將海軍雷達站官兵部署在各區域雷達情資整合中心，距雷達實體有一段距離，確保安全。預算案顯示，這計劃將分9年執行，納入2021至2030年度分年編列。

台軍近日推動「鳳展專案」，為現役的F16A/B戰機升級為F16V。台軍派駐美國亞利桑那州路克基地接受訓練任務的F16A/B機隊，也要返台進行升級。周四在社群網上，有飛機迷上載多架台軍F16A/B過境夏威夷檀香山國際機場的照片，發文者指5架戰機已離開，下一個中途站應為關島，同行還有兩架加油機。另外，台媒根據關空軍廣播紀錄，一架解放軍軍機於周四清晨5時54分進入台灣的西南空域，高度為2,500米，台空軍升空警戒並廣播驅離。