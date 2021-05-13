孟晚舟引渡案加國下月開庭　討論是否接納辯方新證據

加拿大卑詩省最高法院周三（12日）對中國科企華為太子女孟晚舟引渡案的後續庭審，作出最新排期。孟晚舟的辯護團隊希望提交滙豐銀行文件作為新的呈堂證供，法官確定下月29及30日將開庭，討論應否接納其提交的新證據。最後環節的庭審將於8月上旬開始，具體日期視乎下月的聆訊結果。

美國政府指控孟晚舟在華為與伊朗的交易上誤導滙豐銀行，干犯欺詐罪，要求將她從加拿大引渡往美國受審。孟的辯護律師上月19日向法庭提出推遲引渡案最後環節庭審的申請，因為香港的法院已頒令允許他們從滙豐銀行獲取新證據，他們需要時間研究，又以當地防疫限制措施作為申請延期的理據。主審法官霍姆斯（Heather Holmes）上月21日同意辯方申請。

霍姆斯與控辯雙方周三在案件管理會議上確定，下月底一連兩日開庭，討論法庭應否接納孟晚舟辯護團隊擬提交的新證據。辯方沒有說明新證據的具體性質，但稱在過去一個月仔細研究了相關文件，相信這些證據有助證明美國在對孟的指控中誤導加方。在最後環節庭審中，法庭將討論另一部分、即美方提供的案情材料中有沒有重大遺漏和錯誤陳述等問題，控辯雙方將結束陳述，等待法官決定是否將孟引渡到美國。