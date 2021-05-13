國際記者聯盟指疫下北京大外宣　擴大影響力

全球最大規模記者組織、總部設在比利時的「國際記者聯盟」（IFJ）周三（12日）發表報告，認為中國已建立一套行之有效的國際宣傳體系，向世界傳播中方應對新冠疫情的正面訊息，擴大媒體影響力。IFJ同日回應香港政府擬立法管制假新聞，認為該法會被用以打壓批評聲音，限制新聞自由。

該份報告題為《COVID-19故事：揭開中國全球策略的面具》，對新冠大流行開始後中國在全球媒體的宣傳程度進行調查，調查對象是50個國家和地區的54個記者工會。報告指出，有76%受訪對象認為中國的影響力明顯存在其媒體生態系統中，比去年增長了12%。56%受訪對象稱，當地在疫情開始後對中國的描述變得更正面；近20%受訪對象指，中國駐當地外交機構經常評論當地傳媒對中國的報道。

報告稱，中國向當地媒體提供支援及培訓，以換取正面報道，擴大影響力。三分之一受訪對象稱，其任職的媒體與中國機構簽訂諒解備忘錄。但部分受訪者表示，其任職媒體與中國簽訂媒體合作備忘錄的談判因為疫情旅遊禁令而暫停。超過80%受訪對象對虛假資訊表示擔憂。

報告又指，中國把對外宣傳工作和「疫苗外交」綑綁到「一帶一路」倡議的投資項目中，以換取受惠國在聯合國會議等場合支持、讚揚中國。不過，中國官媒在部分國家受限制，中國試圖限制外國媒體進入中國境內，並驅逐記者出境作為回應。

對於港府擬立法規管假新聞，IFJ周三表示，香港新聞自由在《港區國安法》實施後已出現倒退，立法將令新聞從業員感到擔憂，而國際經驗已經表明，聲稱處理假新聞的立法總是被政府用來壓制批評聲音，進一步限制新聞自由。