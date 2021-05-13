高雄發電廠故障　台灣多地大停電

台灣近日受新冠疫情及乾旱夾擊，周四（13日）再發生大停電。台灣各地民眾當日下午均收到電話短訊，指高雄市興達發電廠下午2時37分因事故全廠停機，目前系統供電能力不足，預計當日下午3時開始執行緊急分區輪流停電。

台電交代，電廠位於高雄市路竹路北的超高壓變電站出現「匯流排故障」，導致興達電廠2、4號燃煤機組等4個機組跳掣，造成系統供電頻率驟降。台電已立即啟動低頻卸載，並採取分區輪流供電機制，同時緊急搶修設備，將會陸續恢復供電。

在台北市，萬華、中正、中山、內湖區等多處停電，台灣電力公司正在查明停電原因、影響戶數等。當地警方應急中心已接獲至少10宗有市民在升降機受困的事故。台北捷運未受停電影響，目前行車運作均正常。

在新北市，板橋、新店、五股、土城、蘆洲、中和、樹林區皆出現大範圍停電，新北警方已接獲至少4宗火警通報，都是因停電造成發電機啟動冒出白煙，另有2宗升降機受困事故。

在台南市，中西、安平、南區、新營、永康等區停電，影響約1萬多戶。

興達發電廠位於高雄市永安區與茄萣區交界，廠區面積約135公頃，主要以燃煤發電，1年消耗600萬噸燃煤，目前配有4部燃煤機組四部及5部複循環機組，年發電量超過200億度，供應全台灣近七分之一的電力。