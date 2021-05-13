台增13案本地感染　獅子會茶藝館群組繼續擴大

台灣疫情近日持續緊張，周四（13日）共錄得13宗新增的本土個案，當中9例來自蘆洲獅子會群組；3例屬台北萬華區茶藝館群組，另有一宗感染源尚待確認。

中央流行疫情指揮中心表示，年齡介乎30多至80多歲的7男2女曾於早前確診的獅子會前會長於同一餐廳用餐，被列作接觸者接受檢測，周四確診，當中4人未有出現症狀，目前與獅子會相關的群組已有20人染疫。同日另有3名30多至40多歲的女性確診，3人分別於萬華區不同的茶藝店工作，於上周六（8日）至周一（10日）間出現病徵，經檢測後確診，個案屬萬華茶藝館群組，該群組已累積6人染疫。至於一宗源頭不明的個案為60多歲的男性，經調查發現他定期於萬華區活動，未知是與茶藝館群組有關，現已匡列3名接觸者居家隔離。

指揮中心指，獅子會群組中有患者曾於茶藝館活動，而茶藝館亦有患者曾到訪早前爆發感染的「銀河百家樂」位於宜蘭信義路及新民路的分店，衞生單位將深入調查以查明3個群組的關聯。指揮官陳時中又透露，獅子會前會長與一名確診的茶藝館女職員有「人跟人的連結」，有可能為扣連成同一個群組感染，而據最新的基因定序顯示，目前蘆洲與宜蘭的群組感染個案的病毒株，與之前的華航諾富特群組相同，相信之間或有聯繫，但仍未找到共同接觸者。

桃園一間幼兒園因有學童的家屬於周三（12日），現已全面消毒及讓學童的班級停課，未知會於何時復課，約有20名學生受影響。高鐵捷運公司周四表示，捷運及輕軌列車即日起加強站內清潔，並將地下車站改為單一閘門出入，及會拒載體溫超過攝氏38度的乘客。