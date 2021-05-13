興達電廠燃煤釀空氣污染　減煤疑致供電不穩

台灣高雄的興達電廠周四（13日）4個發電機組跳掣，令全台各處大停電。興達電廠為全台第3大火力發電廠，早年空氣污染爭議不斷，近年正配合政府環保倡議「增氣減煤」方針，致力減少燃煤機組的用煤量。有分析認為，發電廠在更換為天然氣發電的過程中供電效能不足，且在夏季用電量高峰下，釀成跳掣停電。

興達電廠坐落於高雄茄萣區與永安區交界，在1982年啟用，其後陸續興建4座燃煤氣輪發電機組及5台燃氣複循環發電機組，總容量近432.6萬千瓦，供應全台灣近七分一電力。環保團體長年要求電廠減少空氣污染，提早安排燃煤機組退役；今年4月初才發起「高雄反空污遊行」。台電副總經理徐造華當時提到，供電穩定事關國安，認為電廠應降低用煤量而非減少機組。

高雄市長陳其邁在4月的施政報告中提及，希望興達電廠能提早把燃煤機組退役，又強調希望台灣各地能源供應自給自足，不需依靠高雄興達電廠送電。而台灣的經濟部亦指出，興達電廠近5年用煤量大減近200萬噸，減少約34%，更於今年開始擴大自主減煤，在非空氣污染季減少用煤。

台電已於2019年計劃另闢82公頃興建多3部燃氣機組，預計在2026年正式發電加入電力供電系統，現有的燃煤機組亦在2023年起逐步退役。