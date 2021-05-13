旱情嚴峻　市民稱已準備「長期抗戰」

台灣正經歷56年以來最嚴峻的旱情，中南部地區尤其嚴重，台中市上月初起須實施「供5停2」（供水5日，停水2日）分區供水。台中市多名市民周四（13日）接受東網記者訪問，透露近日缺水下生活慘況。

家住台中市東區的徐振霖先生稱，最新一期停水是自周二（11日）凌晨開始，據說最早也要持續到五月底再作審視；形容市民都有心理準備作「長期抗戰」。徐先生一家三口，旱情下依靠家中2個水塔及自己挖地下水才尚可暫時渡過難關。他希望，台灣可盡快天降甘霖，市民本身也要養成平日節水的習慣，例如以用過的水沖坐廁，一點一滴節省用水。

任職外務人員的台中市民曾小姐則抱怨，許多的公共場所如餐廳和便利商店、加油站，停水期間的廁所都不外借，對其同行造成許多不便。她又提到，健身房因應限水政策關閉桑拿和淋浴，現在疫情又嚴重，有時連洗個手都不方便；市民外出用餐時，餐廳僅提供免洗衞生餐具，飯餸分量更比平日少，即變相加價。

家住台中西屯區的紀華偉副教授則交代，他所住的大樓是逢周二、三停水，大樓雖然在30層頂樓及中間樓層備有水塔，但若水塔的水用盡，便會沒水可用了。另外，他的老家位於台中西南部的龍井區，那裏是供水管末端，水壓小、水量有限，水情吃緊，目前只能寄望颱風或梅雨來臨。但以他長期居住在台中的經驗，以往梅雨季五月就來臨，按目前天候條件，他認為情況並不樂觀。