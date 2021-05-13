中宣部App淪詐騙工具　女子失144萬人民幣

中共中央宣傳部2019年推出「學習強國」應用程式（App），宣揚中國特色社會主義思想。各地警方上月發現有騙徒冒充軍人於該App詐騙後，發出「緊急預警」呼籲市民提防，惟成效未如理想。浙江餘姚政法委官方微信帳號「平安餘姚發布」周三（12日）公布，當地4月至5月間，接連發生多宗同類個案，其中一名受害人更被騙走144萬元（人民幣，下同，約174萬港元）。

據了解，一名36歲離異的單身女子小敏（化名），上月初通過交友軟件結識一名男子，對方自稱楊鑫平，是某部隊的訊息科科長，並用軍官證證實身份。楊男其後授意她下載學習強國App，再聲稱要在轉行前投資，但礙於身份敏感，要求小敏代為操作。小敏按指示下載投資App後，楊男主動提出與小敏一起投資賺錢，她前後14次共入賬146萬元（約176萬港元），期間成功提現2萬元（約2.4萬港元），直至要大額提款卻發現軟件突然「失靈」，才意識到被騙並報警。

另一名同樣是離異的單身女性麗麗（化名），遭遇與小敏如出一轍。她經交友軟件結識一名自稱是軍人的男子，兩人確定交往後，對方引導她在學習強國App聊天，平日交流時還不斷吹噓投資的好處與收益。當麗麗表示想要投資賺錢時，對方就教她在投資App買賣，令她一次性購入20萬元（約24萬港元）。

警方表示，該市陽明街道、鳳山街道、低塘街道接連發生多宗騙案，犯罪分子會冒充軍人、公務員等，利用交友軟件物色30至50歲單身女性，提醒單身女性要加強自身保護意識，不要輕易相信網絡上陌生男子發送的訊息，更不要通過轉帳、匯款的方式進行投資、博彩，以免因此造成重大經濟財產損失。