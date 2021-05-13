斷水斷電雙夾擊　中南部市民生活大亂

台灣中南部正經歷56年以來最嚴峻的旱情，各地分區限水，如今（13日）又遇上大停電，令民眾生活大亂。當地市民周四接受東網記者訪問，大嘆旱情下停電「熱上加熱」，連買外賣當晚餐都有困難，「真不知如何生活」。

家住嘉義縣民雄鄉中正大學附近的鐘小姐指出，最近家中因施工停水3天，已沒水可用、無法洗衣服、無法沖廁，還要事先儲存飲用水；詎料周四下午再遇上大停電，連冷氣、電風扇也無法用，室內像個大烤爐。開車出門辦事，路口沒有紅綠燈，交通大混亂無人指揮，好不容易到了孩子的學校，卻發現小朋友也因為停電，熱得汗流浹背。當日傍晚回家，只見附近尚未恢復供電，商店一片漆黑，連買外賣當晚餐也有困難。

家住高雄的大學生黃先生稱表示，周四下午停電導致教室冷氣停止運作，教授沒有麥克風也沒法上課，遂提早落堂。由於天氣炎熱，大家都衝往便利店買冷飲止渴。他騎車離開學校時，才發現回高雄市區的公路大塞車，車多一擠就發生不少小擦撞。交通警察疲於奔命指揮交通，又要處理車禍，黃先生擠在車陣中也熱得全身是汗。惟他回到家卻發現網絡因停電不通，頓感生活不順。

當日從嘉義到台中洽談公務的陳先生則稱，下榻的南屯汽車旅館下午近3時突然跳掣，一度曾短暫復電，惟隔沒多久又再跳掣。他離開旅館駕車返回嘉義途中，發現連續多個路口的交通燈故障，路口有許多交警協助疏導。幸好，不久後交通燈陸續恢復運作。