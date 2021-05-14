蘇州盲盒32貓狗僅7隻存活　部分感染傳染病

內地有民眾周二（11日）於江蘇蘇州中通的速遞運輸站發現，有年幼貓狗被裝進貼有退件標籤的速遞箱內，於戶外淋雨多時且無水無糧，21隻貓狗被發現時已死亡。當時存活的11隻貓狗經搶救後，4隻失救死亡。蘇州中通解釋，因早前四川成都同類事件被揭發，公司全面禁止活體動物寄運，故出現寵物盲盒遭退件無人看顧的事件，蘇州市郵政管理局正調查案件。

內媒報道指，截至周四（13日）獲救的11隻貓狗中有一隻貓及兩隻狗搶救無效死亡，另有一隻貓在送院期間失救，至今共32隻貓狗中僅7隻存活，但這批貓狗健康狀況亦欠佳，其中一隻狗感染死亡率達9成的犬瘟，亦有部分狗隻感染細小病毒，一隻感染兩種傳染病的狗需單獨隔離，並有兩隻狗患重症需在氧氣艙輸液治療。

該批盲盒由徐州邳州寄出，中通快遞蘇州管理中心人員解釋，在上周三（5日）成都的運輸站被發現有活體盲盒運送後，公司就此頒布禁運令，此批已寄出的盲盒因而被退回，但卻出現內部錯誤致退件被轉送至蘇州。中通又指由於禁令事發突然，故公司未能準備完善的應急配套，導致大量小動物無人照顧慘死。蘇州中通透露事後一直無法聯絡寄件人，又承諾負擔貓狗的治療費用，待治療過後會安排公開領養。

蘇州市郵政管理局正調查事件，又指事件涉及無錫及徐州兩地，已與當地及省級郵管局聯繫，會盡快公布進一步消息。有內媒記者周四發現，淘寶等平台仍有寵物盲盒出售，而部分賣家則表明必須當面取貨不能寄件。