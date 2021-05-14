男子殺女婿及親家3人獲改判死緩 高院決定再審

張志軍殺害鄒某（左圖）及親家夫婦（右上及右下）。

四川成都彭州市六旬男子張志軍，涉嫌在2019年1月10日於住宅區內持刀刺死女婿鄒某及親家夫婦3人，事後以故意殺人罪被判處死緩兩年，並剝奪政治權利終身。惟四川省高級人民法院周四（13日）宣布，將另組合議庭再審，並於再審期間不停止原判決的執行。

根據一審判決書顯示，雖然張志軍自首及如實供述犯罪事實，但鑑於其犯罪手段殘忍，四川省中級人民法院在前年12月20日裁定被告故意殺人罪成，判處死刑，剝奪政治權利終身，並扣押沒收在案的一把尖刀。張志軍不服，逐提出上訴。

四川省高級人民法院去年10月28日，宣布維持原判中對被告的定罪部分，以及扣押沒收在案尖刀的部分；撤銷原判中對被告的量刑部分；改判張志軍故意殺人罪成，判處死刑，緩期兩年執行，並即時產生法律效力。受害人親屬不服，上月23日向四川高院提出申訴。

高院表示，經審查及審判委員會討論認為，上述申訴符合《中華人民共和國刑事訴論法》規定應當重新審判的情形，決定另組合議庭進行再審，但在再審期間不停止原判決的執行。