太魯閣號事件工程車司機李義祥　偽造施工照判刑6個月

造成台鐵太魯閣號列車出軌釀49死的工程車司機李義祥，6年前在花蓮縣政府的道路橋樑工程紀錄冊上，以繪圖軟件「小畫家」剪貼假的工程紀錄照片，並填寫不實的施工日期及項目，交予縣政府，構成「業務登載不實文書罪」獲刑6個月。案件經多次改判，最高法院周四（13日）駁回檢方上訴，全案定讞。

判決指出，李義祥身為義程公司負責人，2015年7月14日以最低標投得花蓮縣府的萬榮鄉西寶大橋工程案，並提出增設圍堰維護工作安全，獲得花蓮縣府同意，圍堰工程總價逾55萬元新台幣（約15萬港元）。

惟他最終並無施工，卻在施工日誌中寫上「2015年10月29日、11月6日、11月9日、11月19日施作臨時圍堰工程」，再指示員工用「小畫家」把和本件工程無關的圍堰鋼軌樁照片貼在工程紀錄冊上，供花蓮縣府查核。

他事後被起訴，花蓮地方法院一審依「業務登載不實文書罪」判他入6個月有期徒刑、可以罰款代替刑期。花蓮高分院二審則認為他涉犯貪污罪，改判2年6月徒刑、褫奪公權3年，被最高法院撤銷發回更審。

花蓮高分院更一審改判他有期徒刑6個月，檢方不服再提上訴，最高法院認為檢方上訴不符刑事妥速審判法的規定，周四駁回上訴，李義祥維持6個月有期徒刑、可以罰款代替刑期。