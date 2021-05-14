美卿：不會讓澳洲獨自面對中國的經濟脅迫

美國國務卿布林肯周四（13日）在國務院會見到訪的澳洲外長佩恩後表示，美方不會讓澳洲獨自面對來自中國的經濟脅迫；而佩恩則表明，澳洲盼與中國建立建設性關係，但不會在國家安全或主權上妥協。

布林肯與佩恩進行雙邊會談舉行聯合記者會。布林肯除表明支持澳洲外，也清楚向中國表明，中方針對美國最密切的夥伴與盟友，將阻礙美中關係改善。佩恩則表示，澳洲希望與中國建立建設性關係，以討論彼此的歧見並尋求共同利益。但澳洲不會在國家安全或主權議題妥協，會持續採取行動確保這一點。她又指，澳洲現在與中國有許多議題有待共同解決，澳洲會持續與中國合作，解決貿易問題，並在需要時透過適當機制解決。

中澳兩國近來因南海爭議、國安等問題陷入磨擦。中國自去年5月起對澳洲大麥開徵關稅，8月起又對澳洲葡萄酒採取相同做法，之後甚至要求能源企業和鋼鐵廠停止自澳洲進口煤炭。外界普遍認為，這是中國對澳洲的報復行為，以回應澳洲禁止華為參與5G網絡基建、訂立反外國干預法案，以及向國際社會倡議要獨立調查新冠疫情源頭。