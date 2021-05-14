不滿曾患癌丈夫隱瞞病史　妻提訴撤銷婚姻遭駁回

江蘇南通一名女子與丈夫婚後一年，發現對方曾患甲狀腺癌，現已痊愈。女子認為男方有意隱瞞重大病史，遂向法院提訴，要求撤銷婚姻關係；法院近日駁回女子的起訴。

小張與丈夫小林（皆為化名）交往一年後結婚，其後意外發現丈夫服藥，方得悉丈夫為甲狀腺癌康復者，但需長期服藥，丈夫強調日常生活及生育均不受病情影響，但小張則認為對方故意隱瞞病史，剝奪自己的婚姻自主選擇權，故起訴至法院要求撤銷婚姻。

南通海門法院認為，小林的確有隱瞞病史，但同時認為已痊愈的甲狀腺癌不屬可撤銷婚姻的重大疾病，故駁回小張的起訴，按照年初通過的《民法典》，患有重大疾病者應在結婚登記前如實告知伴侶，否則另一方可向人民法院請求撤銷婚姻，並提出索償，惟法例未有明確表明重大疾病的範圍，而案件亦是南通當地首宗以隱瞞病史為由訴請撤銷婚姻的個案。

有內地法律專家參照以往案例，認為重大疾病包括在傳染期內的嚴重傳染病、嚴重精神疾病及不宜生育的嚴重遺傳性疾病，並交由法官判斷疾病之嚴重程度是否足以撤銷婚姻。而撤銷婚姻有別於離婚，宣告撤銷婚姻後代表在法律上從未有過婚姻關係，僅視雙方為同居；而離婚則是待法庭文件生效的那一刻才正式解除婚姻關係，而且撤銷婚姻後登記結婚仍獲視為頭婚；離婚者則為再婚。