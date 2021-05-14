房企違規用人臉識別存客訊息　未經消費者許可受查

浙江溫州和台州有兩間地產公司的售樓處，在大廳內安裝多部閉路電視鏡頭和人臉識別機，儲存和界定客戶資料和來源。兩間公司被指未經消費者許可，違規收集、使用消費者個人訊息，被當局立案調查，其中一間罰款10.3萬元（人民幣，下同，約13萬港元）。永嘉縣市場監管局周四（13日）表示，該省上月發現類似案件並立案調查16宗，其中多間房地產公司被罰款25萬元（約31萬港元）。

永嘉縣市場監管局表示，上月到房地產公司的售樓處巡查時發現，在擺放房屋模型的大桌附近，安裝多部人臉識別鏡頭，財務部的職員不時控制該鏡頭。該公司自去年9月開始，藉此追查客戶來源是屬於自然到訪還是中介介紹，來結算佣金，公司自行收集消費者的個人資料。

該公司以影片或照片的格式，將消費者的資料儲存在電腦中，共違規收集240條人臉訊息，被當局罰款。另在溫嶺市亦發現類似情況，有業主向市監局投訴，房地產的樓盤售樓處安裝5個閉路電視鏡頭，共儲存949條人臉訊息。

上述公司均是為了追查客戶來源，消除公司內部爭議，遂擅自使用人臉識別技術。有民眾擔憂，企業擅自使用人臉識別，恐有資料外洩隱憂。