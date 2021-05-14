女網紅搭網約車翹腳上前座兼辱罵　女司機阻止無果掌摑還擊

浙江杭州一名女子早前與朋友在一間會所通宵飲酒後，在網約車平台滴滴叫車回家，搭車途中突然感覺反胃作嘔，於是將雙腳翹在前座的頭枕上，且態度惡劣，引起女司機不滿。兩人落車後發生爭執，女司機曾多次掌摑女乘客，導致她身上多處受傷。滴滴事後發聲明，強調已報警，並暫停女司機的接單服務，同時譴責女乘客的行為。

事發於本月6日，女乘客小裴（化名）與幾名好友在黃龍體育中心附近一間會所通宵飲酒，翌日早上叫網約車回家。她將雙腳放在副駕駛的頭枕上，女司機多次要求她將腳放下無果，小裴辱罵對方並揚言「我給你清洗費吧」。女司機強烈不滿，兩人落車後即爆發衝突，前者怒斥「嘴賤！提醒過你一遍一遍，你就是不聽」。

隨後有途人見狀報警，兩人被帶往附近警局。小裴原來是一名網紅，她表示身上多處受傷，除手腳有瘀傷外，「鼻樑假體被打歪，鼻尖下垂腫大」。滴滴發聲明指，女乘客上車前疑似飲醉，手臂和鼻子下方已有傷痕，她亦曾多次辱罵司機。

事件上傳網絡，引來熱議。有網民批評女司機不應使用暴力。另有網民指摘小裴有錯在先，翹腳上前座是不文明行為。有網民發現她是一名網紅後，質疑事件是她自編自導自演，「可能是想出名，感覺是苦肉計」。