台破非天災停電最長紀錄　環保團體斥當局解釋牽強

台灣周四（13日）突然停電5小時33分鐘，約400萬戶民眾受影響。台媒表示，今次大停電打破4項紀錄，包括非天災停電時間最長、台電首次發送「國家級」停電警報等紀錄，亦是台灣的蔡英文總統任內第二次無預警大停電。

經濟部及台電事後解釋，預測高峯時間負載失準、電網設備脆弱、旱情嚴峻導致水力發電無法維修、大型發電機組「年檢維修」中、綠色能源發電不足等5大理由，呼籲民眾支持增加燃氣機組、擴建再生能源等。惟該解釋被台灣環保團體批評是有史以來最離譜的停電理由。

其中經濟部提出的綠色能源發電，被質疑是要大家支持中油三接外推方案，即台灣「中油」公司的第3天然氣接收站的海底管道鋪設工程。環保團體批評此項工程會破壞海底礁石及生物，怒斥對方推銷不環保方案，「打廣告打最凶，破史上紀錄」。

國民黨藉此批評蔡英文工作，又呼籲民眾今年8月支持重啟核四公投；惟民進黨反駁，指國民黨的批評是不道德。「核四」是位於新北市貢寮區龍門核電廠電廠的簡稱，是台灣第四座核電廠。公投案的發起人黃士修今年3月4日提出「您是否同意核四啟封商轉發電？」，提案成功取得逾30萬民眾聯署，達到門檻，呼籲民眾支持通過。