騙徒宣傳「成功學」助開公司　深圳女賣樓交巨額學費受騙

內地有騙徒以「成功學」作宣傳，可助他人走捷徑達成功之路，聲稱能建立市值300億元人民幣（下同，約366億港元）的公司，受害人最終被騙逾1,000萬元（約1,220萬港元）。廣東深圳一名女子賣樓，花巨額學費接受「成功學」培訓，惟事後對公司毫無幫助，甚至經營更惡劣。5名涉案者被捕後，坦承全都是子虛烏有的騙局，警方查實涉案資金近2,000萬元（約2,440萬港元）。

深圳市公安局龍崗分局刑偵大隊2019年10月收到舉報信，女子交付高額學費和服務費後，加入一間名為「舟山震古爍今品牌運營公司」，期望開一間護膚品公司。對方不斷以各種理由收取錢財，女子支付至少416萬元（約509萬港元）後，一直未見成效，才得悉被騙。

警方事後派員付980元（約1,200港元）費用後，加入同一間公司，發現該公司以成功學為幌子，通過開設培訓課程，和為企業策劃等手段，騙取他人錢財。警方發現參加培訓的學員，大部分都是交了幾十萬或者上百萬元的學習和策劃費用，但對他們的公司經營並沒有實際幫助。涉案男子姚成偉等4人通過各種名目收費，在5年時間內斂財5,000萬（約6,113萬港元），檢方去年以涉嫌詐騙罪，組織領導傳銷活動罪批准逮捕。

深圳另有一間公司名叫中網時代，警方發現此公司與上述公司的詐騙手法類似，深圳龍崗警方去年1月20日逮捕公司法定代表人嚴兆海。其中一名被騙人士支付大量錢財後，一直未見成效，與嚴兆海鬧翻，遂另外找人策劃，策劃公司便是震古爍今集團，她前後投入上千萬元，事後才知道是騙局。