傳在日本防衞設施附近　中資擬大量購土地惹擔憂

日媒周四（13日）報道稱，為保障自衞隊和駐日美軍的安全，日本近期開始調查基地附近土地產權，發現至少有700宗土地買賣計劃，大部分與中國為首的外資集團有關，可能對安全構成威脅。同日另有報道指日本防衞省正草擬今年的《防衞白皮書》，首度提及台灣局勢的穩定對日本的安全保障和國際社會的穩定相當重要。內地官媒隨後批評日本此舉「手伸太長」。

近年不時傳出中資在日本防衞設施周邊10公里內購買土地。報道指，日本政府去年決定進行全面調查，秋天確定其中超過80宗可能與中國資本有關。多名消息人士指，經過確認的土地收購案或收購計劃，包括自衞隊、美軍基地、海上保安廳和宇宙開發相關設施鄰接的土地，而從這些土地上可以俯瞰上述設施的全景，能掌握日美艦船、飛機的運用和相關人員的動向。

其中有一名土地買家疑似與中國政府有關，該名買家在神奈川縣購入與美軍基地最接近的土地，更擁有多幢可以俯瞰基地的高層大樓，美方對此表示關切。另有買家有意購買沖繩縣一幢飯店，此處可俯瞰美軍基地，對方以「美國資本」的名義，但事實上卻可能與中國國營企業有關。

消息人士指，監視日本周邊空域、海域的雷達設施、宇宙開發設施周邊亦出現類似的收購情報，若對這些設施進行電子干擾，將會有重大的影響。報道指日本國會近期將審查外資的土地使用管制法案，未來可能將關鍵設施周邊1公里的區域指定為「關注區域」或「特別關注區域」，在買賣時需事前公布未來用途，並在發現有「不適當利用」的狀況時可下令中止等。