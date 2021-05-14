員工人為操作失誤致大停電　台電擬賠4.7億新台幣

台灣多地周四（13日）大停電，大批用戶受影響，停電原因引起各界關注。外界曾質疑停電的原因是設備、電網老化，要求台電更換設備。台經濟部周五（14日）改口稱是人為疏忽，部長王美花被要求為此事下台，台電董事長楊偉甫自請處分。台經濟部開會後，強調是台電員工誤操作電路開關，導致電壓驟降，4部機組跳閘停止運作。台電將向受影響民眾賠償破紀錄的4.7億元新台幣（約1.3億港元），在電費中扣除。

王美花等官員與電力、電網專家周五早上巡查路北超高壓變電所，初步發現該變電所因為要配合興達電廠的輸電線路容量擴充工程，周四進行加入系統前的完工及測試期間，台電員工在操作3542號隔離開關時，因為誤操成3541號開關，造成匯流排接地事件，導致電壓驟降，4部機組跳機。

王美花周五在記者會上強調，初步調查的確是人為疏忽所致，至於相關責任釐清，約1周後會有較完整的調查報告，楊偉甫已表達自行處分的態度，懲處程度要等調查報告出來再處理。

賠償部分，台電表示，賠償對象分為兩類，第一類為高壓用戶及工商用戶約6，300戶，電費扣減以基本電費打9.5折賠償；第二類為小商家415萬戶，2個月一期的電費單，5至6月的電費打9.5折來賠償。此次賠償金額相較於2017年大停電賠償的3.6億元（約1億港元）要高。

另有專家在社交媒體發文，指早就應該更換老舊的電網，並考慮到未來電動車將成主流，目前的供電模式不可能負荷每家每戶都有一支充電用的電樁。專家指出問題在於重新鋪設電網，就要考慮到未來供電的類型，是傳統的非再生能源配搭可再生能，還是分散式智慧電網，跟能源運用效率、發電類型都大有相關，設計完全不同。