男子認殺妻分屍　「希望大家不要把我當做惡魔」

浙江杭州一名來姓女子去年7月離奇失蹤，經調查發現其丈夫許國利疑因家庭生活矛盾而狠下殺手，並肢解棄屍於化糞池。杭州市中級人民法院周五（14日）開庭審理，檢方指被告有預謀犯罪，要求就各項經濟損失賠償逾271萬元（人民幣，下同，約326萬港元）；許表示認罪認罰，並承諾不會上訴，指「希望大家不要把我當做惡魔」，案件擇期宣判。

案情指，2020年7月4日晚，許國利在來某某睡前飲用的牛奶內加入安眠藥，待她飲用後昏睡之際，採用膠紙封口、枕頭捂壓口鼻的方式致來某某死亡。許國利使用事先準備的美工刀、切割機將遺體肢解再分散拋棄。作案後，許國利謊稱來某某失蹤，逃避偵查。至同年7月22日，公安機關篩查小區化糞池發現部分人體組織，翌日將許國利拘捕。

辯方提出認定許殺害來女具體經過的證據鏈存在欠缺，指許非有預謀犯罪，主觀惡性小，請求法院從輕處罰，並申請進行精神病鑑定，期間有3名鑑定人員到庭作證。檢方則認為當庭出示的證據足以證實對許的指控，毋須做精神病鑑定，並指許的罪行極為嚴重，屬有預謀犯罪，且犯罪手段殘忍，社會影響惡劣。許對殺害來女及分屍的指控無異議，並表示願意賠償，但否認買工具是為殺妻。