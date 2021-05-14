《台蘋》不堪疫情虧損　下周二起紙本停刊

壹傳媒黎智英旗下的台灣《蘋果日報》周五（14日）宣布，紙本在下周一（17日）出刊最後一次報紙後，將在翌日（18日）起停刊。《台蘋》社長陳裕鑫同日亦發信給員工，宣布已向行政總裁表示，即日起辭去董事、台蘋社長、紙媒總編輯的職位，並將自己列入被資遣名單。

《台蘋》發出聲明指，公司因媒體環境改變，營運上虧損持續，在非常不得已的情況下作出上述決定，並將集中資源發展《蘋果新聞網》。聲明提到，隨着網絡發展改變讀者閱讀習慣，《台蘋》先後在媒體以動畫、影片、即時新聞等方式轉型，但數碼洪流超乎想像，尤其在Google、Facebook等平台壟斷下，造成廣告資源大量流失，對紙媒是沉痛打擊。

陳裕鑫在其信中提到，由於事出突然無法更早通知各位員工，對此感到抱歉；《台蘋》將會在下周日（16日）前會通知相關被遣散的員工，並依照勞基法辦理及支付員工應得的遣散費，支付從本月17日起至本月底的薪資，由下月1日起再加計他們依年資應得的預告工資薪資。

壹傳媒早前披露，考慮出售台灣《蘋果日報》若干業務，其後公布經考慮買方表明的要約後，董事認為按照買方表明的條件進行建議出售不符合利益。因此，已於4月28日與買方簽署了有關諒解備忘錄的終止通知，據此，雙方已同意自4月28日起終止諒解備忘錄，並任何一方均不承擔任何在諒解備忘錄項下對目標公司的股權交易的義務和責任。