家屬疑染新冠　台總統府員工列接觸者

台灣本土新冠疫情持續，台媒周五（14日）報道，台灣的總統府有員工因家中有疑似確診者，被中央流行疫情指揮中心列為接觸者個案。總統府發言人張惇涵證實事件，強調蔡英文總統及賴清德副總統均沒有與有關員工接觸，總統府將進一步全面消毒。

張惇涵表示，涉事總統府員工周四（13日）主動通報，兩名家人本月6日與染疫患者共同用餐，3天後亦與該名員工聚餐。當他們接獲指揮中心通知後，周三（12日）晚告知該名員工此事。涉事員工周五已經請假並家居隔離，目前已經安排採檢等待結果公布。

經總統府及有關部門調查，涉事員工周一（10日）至周四與府內68名同事接觸，有接觸過的員工均已經採取自主健康管理，即刻休假，並嚴謹掌握相關健康情況。在接獲通知後，府方已經消毒該員工的辦公室及相關移動路線，下一步將全面消毒總統府；又提醒及要求府內員工佩戴口罩上班，全面暫停相關社團及訓練活動。

張惇涵最後提到，總統、副總統沒有與該員工有接觸史，工作移動路線也完全不同，周四的國安高層會議的與會人員也沒有與該員工有接觸，強調醫療團隊皆有嚴密掌握總統、副總統健康狀況。