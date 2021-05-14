為買奢侈品送女友　男子租公司電腦轉售終被捕

上海浦東一名程姓男子為買奢侈品送給女友，竟以其公司的名義，向合作機構租賃電腦，再將電腦私自放上網上平台出售。警方日前接獲涉事公司報案後，將程男拘捕歸案，後者目前已被依法刑事拘留。

內媒周五（14日）報道，浦東公安分局孫橋派出所在上月8日下午3時15時許，接獲一訊息技術公司報警，指公司負責電腦日常維護、設備維護的員工程男，存在利用職務之便牟取非法利益的情況，公司已損失逾70萬元（人民幣，下同，約83萬港元）。

經調查，程男自2020年9月入職該公司以來，利用工作便利以公司名義租賃電腦後，將電腦私自放上平台閒魚出售，由於只要在租賃時直接填寫買家的收貨地址，就能輕易收到貨款。程男以低於市場價500元（約600港元）在網上將電腦賣出，前後賣了252部全新的筆記本電腦。

直至今年4月，合作公司因電腦訂單暴增而向該公司諮詢這些電腦的用途時，才發現程男的惡行。歸案後，程男如實交代，其目的只是為了讓自己和女友購買各類奢侈品；他表示，做這筆「買賣」前明知會有被捕的後果，但面對巨大的利益誘惑，還是沒遏制自己的貪欲。