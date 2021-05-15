兩店舖在學校周邊違法售煙　國內首立案調查

廣東深圳市坪山區政法委、區檢察院、區衞健局及深圳市市場監督管理局坪山局周三（12日）展開聯合行動，嚴格監管轄區學校50米內銷售煙草的商家，查訪馬巒街道和坪山街道3間店舖，發現其中2間涉嫌違例並立案調查，為國內首次對中小學周邊違法銷售煙草立案。

內媒周五（14日）報道，2間店舖違例銷售的煙草已被扣留。根據《深圳經濟特區控制吸煙條例》第14條規定，任何人士不得在中小學校出入口路程距離50米範圍內銷售煙草製品，違例者需罰款3萬元（人民幣，下同，約3.6萬港元）。

區檢察院為確保商家嚴格遵循上述法例，以保護未成年人權益，去年7月在坪山區檢察院排查轄區內逾20間中小學周邊銷售煙草製品的情況，發現被查訪的44間商舖中，有26間涉嫌違規售煙，並交由市場監管部門處理。

有調查顯示，32.6％的受訪學生稱學校周邊存在煙草銷售點；70.3％吸煙學生指購買捲煙時沒有因為年齡原因而被拒絕。2.5％吸煙學生以按支購買的形式購煙；並3％吸煙學生獲得過煙草從業人員以促銷為目的的免費煙草製品。