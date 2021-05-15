日美法澳艦艇會師　東海演習劍指中國

日本、美國、法國與澳洲在東海展開離島防衞演習，日方周五（14日）公開參與的艦艇在區內編隊航行畫面。這是上述國家首次在東海舉行聯合演習，被指是日本拉攏別國展示團結，抗衡因釣魚島及台海局勢而導致關係緊張的中國。

演習ARC21周二（11日）至下周一（17日）在九州以西的東海舉行，日本自衞隊派出「準航空母艦」直升護衞艦伊勢號、神盾驅逐艦金剛號與足柄號、護衞艦朝日號、兩棲運輸艦大隅號、一艘潛艇、P1海上巡邏機、SH60K直升機、兩艘導彈巡邏艇、水陸機動團、CH47JA直升機、AH64直升機及F2戰機參與演習。

美國派遣兩棲船塢運輸艦新奧爾良號、MV22魚鷹運輸機、P8A海上巡邏機參與演習，其他登場的艦艇分別是澳洲皇家海軍護衞艦帕拉馬塔號、法國海軍兩棲攻擊艦雷電號及護衞艦敍爾庫夫號。日本海上自衞隊提供的畫面顯示，演習的各國艦艇以伊勢號為核心組成編隊航行，上空則有直升機及魚鷹運輸機飛行。

與此同時，日本陸上自衞隊周五在橫跨宮崎縣和鹿兒島縣的霧島演習場，與美國海軍陸戰隊及法國陸軍演習，並計劃周六（15日）展開兩棲作戰訓練。日本防衞省表示，雖然受到新冠疫情影響，但自衞艦隊繼續保持反應靈敏，並與美國、澳洲、法國的部隊合作，保護日本的和平及安全，支援印太地區的穩定。