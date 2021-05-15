市公安局前副局長張健　涉違紀違法受查

天津市紀律檢查委員會、天津市監察委員會周五（15日）通報，天津市公安局前黨委委員、副局長，濱海新區公安前原黨委書記、局長張健，涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受紀律審查和監察調查。

官方公布簡歷顯示，現年55歲的張健由1988年5月加入中國共產黨。1988年6月至1991年4月，張健在甘肅酒泉地委任宣傳部科員，後跨省回到家鄉天津，1991年至2010年長期在天津市大港區工作，近20年間從天津市大港區委組織部科員步步升至天津市大港區人民法院黨組書記、院長。

2010年1月至2011年1月曆任天津市濱海新區人民法院副院長，天津市高級人民法院副院長、濱海新區人民法院副院長。

自2011年1月起，張健進入天津公安系統，歷任天津市公安局黨委常委、副局長、政治部主任，天津市公安局黨委常委、副局長，天津公安警官職業學院黨委書記；天津市公安局黨委委員、副局長，天津公安警官職業學院黨委書記等職。2018年8月至今年4月任天津市濱海新區政府黨組成員、副區長（正局級），天津市公安局黨委委員、副局長，濱海新區公安局黨委書記、局長，但同月被免職。