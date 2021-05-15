建營區助承建商獲利　台少將涉受賄4500萬新台幣

台軍再現醜聞，軍備局工程營產處少將處長張大偉被指在預算達30億元（新台幣，下同，約8.5億港元）的空軍營區改建工程時，提高每坪面積單價令承建商獲利，從中收受賄賂約4,500萬元（約1,268萬港元）。新北地檢署曾因證據不足，不起訴張男；惟檢方近日發現新證據，派員搜索張男家中等地方，周五（14日）向法院申請羈押禁見。

台北市公館的空軍作戰指揮部「福興營區」，是空軍戰術及防空作戰最高指揮管制機構，為了改善工作環境進行改建工程。該營區修建工程標案於2017年5月由台國防部空軍司令部負責，並進行招標工作，最後由中華工程公司投得。

張大偉被控與中華工程公司合作，以影響評選委員並縮減樓地面積等方式，提高每坪單價，令相關公司投得標案，並收受賄絡。該公司的前董事長沈華養被羈押禁見獲准後，檢方從沈的口供和交易紀錄中，發現張男涉貪的新證據，遂到國防部軍備局調取相關資料證據，帶走張男前妻、姊妹、女性友人等調查。

檢方目前以違反貪污治罪條例不違背職務行為收受賄賂罪嫌，羈押禁見張男。國防部周五表示，將全力配合檢方調查，全案目前已進入司法偵查程序，若確有涉法情事，將依法秉公處理，決不寬貸。