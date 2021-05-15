內地新增14宗確診　5宗本地個案來自兩省

內地周六（15日）新增14宗新冠肺炎確診病例，當中5宗為本地個案，分別來自安徽和遼寧通報。安徽新增3宗確診及7宗無症狀感染個案，該省截至周五（14日）下午已累計完成核酸檢測逾10萬人，其中約7.4萬人已出檢測均無感染。

安徽這一波新冠疫情共4人確診，過去一日新增3宗確診。確診者中3人在六安市某影樓有交集。據影樓店長憶述，影樓員工張某某周三（12日）曾因牙痛臉腫請假看病，翌日凌晨確診。與張某某在5月2日影樓培訓會上有接觸的李姓攝影培訓師，隨後也被驗出確診。周四（13日）晚影樓接到通知後，店員及接觸店員的顧客均需接受隔離。

遼寧單日新增2宗確診及3宗無症狀感染病例，全部由營口市通報。兩名確診者曾在營口一家影樓全日進行培訓。該市目前共9個地區已被確定為中風險地區。遼寧省已選派了30名專家組成流調隊伍到營口支援，並在鮁魚圈區為近50萬人開展全民核酸檢測。營口市人民政府市長許桂清周五表示，這一波疫情鏈條可能會比較長。

過去一日內地新增境外輸入病例分別為上海3宗，陝西2宗，遼寧、山東、廣東和四川各1宗；同日新增境外輸入無症狀感染個案15宗，無新增疑似或死亡個案。至今內地累計90,829人確診，當中4,636人病亡。