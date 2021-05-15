涉煤炭領域違規或貪污 5官員被雙開或開除黨籍

內蒙古紀委監委周五（14日）晚通報，5名官員涉嚴重違紀違法，被雙開（開除黨籍及公職）或被開除黨籍。部分人涉嫌貪污，或在煤炭領域違規，令國家蒙受重大財產損失。

內蒙古自治區人大常委會前委員、法制委員會前委員蘇和，涉嫌受賄罪被開除黨籍。官方批評他收受財物並違規選拔幹部，嚴重破壞國資系統政治生態，利用職權對檢舉控告進行阻撓、壓制，充當黑惡勢力「保護傘」，面臨被起訴。

呼倫貝爾市政協前黨組書記、主席李才，赤峰市政協前黨組成員、副主席汪洋，內蒙古森工集團前黨委委員、副總經理高昇，均被雙開。官方通報稱，李才違規使用財政資金代企業繳納土地出讓金，在轉讓國有股權過程中履職不力，造成煤礦資產重大損失；汪洋違規配置煤炭資源，違規免除企業土地出讓金，使國家蒙受重大財產損失；高昇隱瞞不報涉煤問題，造成財政和煤礦資產巨大損失。

錫林郭勒盟人大工委前黨組成員、副主任邢文峰，涉受賄罪被雙開。經查，他利用職務便利為親屬經營活動牟取利益，藉考察之機旅遊並用公款報銷隨行親屬機票費用，利用職權在工程承攬等方面為他人牟取利益，非法收受財物。