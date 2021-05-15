美太陽能被指依賴新疆強迫勞動　華斥炒作謊言

中國在太陽能的全球供應鏈處於主導地位，生產美國清潔能源依賴的大部分太陽能電池板材料和零件，當中不少來自新疆。美國太陽能行業協會（SEIA）日前發布一份供應鏈追溯指南，稱要幫助太陽能公司避開涉及強迫勞動的產品，分析指新疆太陽能產業或成下一個抵制對象。中國外交部發言人華春瑩指摘，個別西方國家炮製新疆強迫勞動謊言，更將「黑手」伸向太陽能產業。

美媒報道指，愈來愈多證據顯示，中國一些大型太陽能公司與北京合作，在新疆吸納少數民族工人，有機會涉及強迫勞動和侵犯人權行為。美國幾乎完全依賴中國製造商生產的低成本太陽能電池組件，當中很多從越南、馬來西亞和泰國的中資工廠進口。中國亦提供很多太陽能電池板關鍵部件，包括全球逾80%用來吸收太陽光能量的多晶硅，近一半供應量來自新疆。

SEIA上周發布供應鏈追溯指南，幫助美國太陽能公司避開涉嫌強迫勞動和其他非道德勞工行為的產品，被視為美國太陽能產業對新疆強迫勞動爭議的最新回應，或引發下一個「新疆棉」風波，面臨華府禁令和全球企業及消費者抵制。美國地平線諮詢公司（Horizon Advisory）報告指，保利協鑫能源、東方希望集團、大全新能源、新特能源和晶科能源等，在北京協助下使用新疆轉移來的勞動力；但晶科能源和北京均否認指控。

華春瑩周三（12日）回應指，個別西方國家和反華勢力大肆炒作新疆棉花種植業強迫勞動的噪音言猶在耳，現在又把黑手伸向太陽能產業，稱「新疆的棉花是雪白的，太陽能是清潔的」，但西方一些人炒作這些話題，「他們的用心是黑暗的，是骯髒的」。華春瑩斥責，對方目的是炮製強迫勞動的謊言，在新疆搞強制產業脫鈎和強迫失業，打壓中國特定企業和產業，服務他們禍亂新疆從而遏制中國的陰謀。