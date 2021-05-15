暴增180宗本地確診　全部娛樂場所關閉

台灣的新冠疫情惡化，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中周六（15日）表示，過去一日當地新增180宗本地感染及5宗境外輸入病例。台北市、新北市即日起至下周五（28日）提升至第三級警戒，全台休閒娛樂場所關閉，禁止進香與遶境宗教活動；其他縣市維持第二級，但不分地區全台民眾外出時需全程戴口罩。

陳時中稱，現在新北市、台北市萬華區檢測感染率介乎3%至10%不等，因此必須提升社區防疫等級才能控制疫情。根據疫情指揮中心公布，第三級警戒共有5大措施，其一是民眾外出必須全程佩戴口罩；二是禁止室內5人以上、室外10人以上聚會；三是僅保留維生、秩序維持、必要性服務、醫療及公務所需，其餘營業及公共場所關閉；四是營業及公共場所落實戴口罩措施及社交距離，五是若發生群聚感染的社區，指揮中心必要時會執行「快速圍堵」，民眾須配合病毒篩檢，不得任意離開，並停止所有聚會活動及停課。

這次疫情重災區之一的台北市萬華區，單日新增43宗確診病例。對於未來會否考慮封城，陳時中表示，台灣沒有所謂「封城」，只會實施出入管制，屬第四級警戒，標準是連續7天有100宗以上確診。他又稱，疫情不斷變動，病毒無所不在，很難用很多的模式去做任何預測，只能做好準備應變，相關公共衞生措施也持續進行，沒有早遲問題，會因應疫情調查、參考專家意見，隨時滾動式檢討。