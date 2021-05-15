內地現「福利姬」色情文化　少女為錢拍片賣淫

內地網絡不良風氣盛行，近期更出現一種名為「福利姬」的軟色情文化，且已形成非法地下色情產業，從事者以未成年少女居多，她們經不住金錢誘惑而出賣肉體。專家批評，這種不良次文化扭曲青少年價值觀，使她們產生不勞而獲的思想，期望透過歪門邪道一夜暴富，厭惡學習和勞動，呼籲相關部門加強查處。

官媒周四（13日）報道，「福利姬」一詞最早起源於日本，指穿上動漫服飾角色扮演的女孩，但流入中國後演變成色情產業。不法商人為了牟利，找未成年少女擔任「福利姬」，拍攝色情或色情擦邊球的圖片與影片出售，部分更提供賣淫服務。不法商人為了避開國內網絡監管，會利用海外社交媒體發布訊息，談妥後再回到國內交易。

官媒調查得知，支付十多元（人民幣，下同）即可買到不同類型寫真圖片。記者向一名「福利姬中介」查詢，對方稱交易地點不受限制，若然「空降」（即「福利姬」乘坐飛機直接來到客戶城市），費用至少1萬元（約1.2萬港元）。從事「福利姬」的少女在短期內獲得大量金錢，但亦有人踏入後無法擺脫，一旦想退出便面臨中介無休止的威脅，只能任人擺布，最後愈陷愈深。

報道稱，一名「福利姬」攝影師去年在杭州被捕。他坦承，曾以免費甚至付費，誘騙未成年少女拍攝寫真和影片，社會經驗尚淺的小女孩經不住金錢誘惑就會上釣。自2015年至今，他已拍攝逾3,000張照片、20多部影片，並製作寫真集出售，透過中介獲得銷售額高逾30萬元（約36萬港元）。