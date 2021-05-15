強對流天氣持續　內地多地暴雨下冰雹

內地近日多地出現極端天氣，除江蘇蘇州、湖北武漢出現致命龍捲風外，湖北恩施、上海亦下起冰雹。中國氣象局周六（15日）表示，當日南方地區雨勢強勁，繼續發布暴雨和強對流預警。

中央氣象台周六早上10時升級發布強對流天氣黃色預警，預計當日下午2時至下周日（16日）下午2時，安徽中南部、江蘇中南部、上海、湖北中東部、湖南中北部、江西北部、浙江北部、貴州中東部、廣西東北部、廣東西北部等地的部分地區，將有8至10級雷暴大風，局部地區可達11至12級，並可能出現冰雹天氣。

中央氣象台又繼續發布暴雨藍色預警，預計周六下午2時至下周日下午2時，山西中南部、河南南部和西北部、重慶東南部、湖北北部和東部、安徽、江蘇中南部、上海、浙江北部、江西北部、湖南中北部、貴州東部、廣西北部等地的部分地區有大雨或暴雨。其中，湖南東北部、安徽東南部、江蘇南部等地的局部地區，料錄得100至150毫米雨量。

湖北省周六仍下大雨，並伴有強對流天氣。除了武漢市天氣惡劣，恩施市在過去24小時，亦出現雷電、冰雹、暴雨，未來兩天將持續降雨。上海部分地區周五（14日）晚下起冰雹，上海中心氣象台當晚8時55分發布部分地區冰雹橙色預警信號，並在全市懸掛雷電黃色預警、大風黃色預警、暴雨藍色預警。