多國使節訪新疆　副外長謝鋒反駁種族滅絕指控

新疆人權爭議持續之際，中國外交部副部長謝鋒周五（14日）陪同拉美和加勒比駐華使節訪問新疆。他在交流會上致詞時，批評反華勢力為了搞亂新疆、挑動宗教民族矛盾、破壞中國穩定，精心設計一條從製造謊言到發動攻擊的「全產業鏈」。他又反駁新疆種族滅絕的指控，指當地維吾爾族人口40年來倍增。

中國外交部本月中旬組織拉美和加勒比駐華使節訪問新疆，零距離接觸當地各族人民、實地感受，共有19個國家的23名使節和高級外交官參與訪問。同行的謝鋒在烏魯木齊受訪時，反駁新疆種族滅絕的指控，指當地維吾爾族人口40年來，從555萬增至1,280萬，人均預期壽命從60年前的30歲提高至72歲，生活愈來愈富裕，反問「世界上哪有這樣的種族滅絕」。

謝鋒致詞時批評，反華勢力利用學術機構及專家學者捏造假資訊，毫無底線抹黑中國涉疆政策，西方媒體跟風炒作並誤導國際輿論，反華政客再對涉疆人員、企業等實施制裁。他又指，這種套路並不新鮮，曾見於伊拉克和敍利亞，製造了無數戰亂、飢餓和難民；但西方譴責中國時卻對美墨邊境發生的悲劇置若罔聞，形容對華指控是一種極大的虛偽。