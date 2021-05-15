職員聞裁員憂心忡忡　《台蘋》工會不排除依法抗爭

壹傳媒黎智英旗下的台灣《蘋果日報》周五（14日）宣布，將於下周二（18日）起停刊，據報將裁減326人。台蘋工會同日發聲明，對裁員決定感到非常遺憾及不解，強調將捍衞會員權益，如有違反勞動法令的情況，不排除依法進行抗爭。

聲明指，台蘋近年因虧損已數次裁員，員工18年來辛勤工作，努力配合公司轉型，最後卻要承擔公司發展不順的後果；工會將要求公司依法展開協商，使會員權益得到最大保障；同時要求台蘋盡最大努力，與員工溝通是否仍有其他職位可供安置，並考慮員工家庭負擔，以判斷裁員選擇。工會同時呼籲台北市勞動局協助，監督台蘋是否有依法進行裁員。

東網記者周六（15日）實地走訪《台蘋》，發現大樓外死氣沉沉，員工上下班時均表現得憂心忡忡。有剛離職的女員工受訪時表示，其隸屬於業務單位也在此次裁員當中，周五回公司辦妥手續後，便不再回公司；她曾擔任採訪記者10多年，上一波裁員中已被資遣，沒想到轉任業務工作不到兩個月，又再逢裁員，坦言「不知該如何形容內心感受」。

另有不願透露姓名的台蘋員工透露，公司各單位當天運作正常，強調會運作至下周一（17日）最後出報天；又指各單位的裁員名單將讓自願接受資遣者優先，後續由主管提出名單，已有不少員工陸續接到資遣通知。他坦言，對於有心想離開者，「也是一項解脫」。

台蘋工會理事長陳嘉恩強調，工會持續尋求與資方就資遣方案進行協商，但因這兩天是假日，將待下周一上班後，工會再與資方協商，要求資方嚴格按照政府規定的「大量勞工資遣辦法」，並希望資方能給予比法定資遣辦法更優惠的方案來進行此次資遣。