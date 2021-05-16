女子「被結婚」近4年　疑遭騙婚者盜用身份

廣西玉林市博白縣一名梁姓女子，上周四（13日）與男友辦理結婚登記時，竟發現自己近4年前已「被結婚」，揭發當年遺失身份證後，遭人盜用身份。懷有4個月身孕的她，無奈奔波在民政局、派出所的路上，為自己維權。她質疑，民政局婚姻登記處當年為何並未查驗登記人的身份，且當年報失身份證後，為何原證未有失效。

梁女士2017年大學畢業後，一直在廣西南寧生活，並與相戀4年的男友約定上周四登記結婚。未料，兩人在廣東湛江市遂溪縣民政局辦理結婚登記手續時，梁女士竟獲告知自己已於2017年6月5日，在河北巨鹿縣民政局與一名馮姓男子登記結婚。

冷靜下來後，她才想起自己2017年時曾被人偷走錢包，身份證也因而遺失。不過，她當年已返回戶籍所在地辦理報失手續。梁女士上周四向遂溪縣警方報案，卻被告知要到案發地巨鹿縣報警。她於是致電巨鹿縣民政局婚姻登記處投訴，對方竟指已按工作流程審驗材料，要求她通過訴訟途徑解決。梁女士於是向內地傳媒投訴。

內媒記者上周五（14日）向巨鹿縣民政局婚姻登記處查詢，工作人員施女士表示，他們此前也接過類似投訴，推斷冒用身份的女子來自騙婚團夥，在騙取巨額禮金後便失蹤。她又指，婚姻登記處當年的電腦系統雖可識別身份證的真偽，但人和證是否相符，主要依靠人工比對、肉眼識別。警方則指，在報失身份證後，受技術所限，原證上的晶片不能遠程銷毀，故原證不會自動作廢，才留下隱患。

上周五下午，巨鹿縣民政局婚姻登記處致電梁女士，指已確認她遭人冒用身份，「正在看如何撤銷這個無效婚姻」。