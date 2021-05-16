街道行人少　台民眾搶購物資　台南3娛樂場所違規營業

台灣出現本土感染疫情，台北、新北將警戒級別升至三級，不少民眾上周六（15日）到超市搶購物資。台北市長柯文哲呼籲民眾留在家中，減少不必要的行程；網民在Facebook發文稱，街上行人銳減，捷運站內更只有自己一人，在空蕩蕩的車站裏感到有點驚慌。惟台南有娛樂場所上周六深夜仍違規營業，警方搜證後，會依法交由衞生局處罰。

政府下令全台的休閒娛樂場所要關閉，警方在台南巡查57處娛樂場所，查獲有1間音樂主題餐廳及1間指壓店違規繼續營業，另有1間卡拉OK在大門貼上停止營業公告，但店內仍有客人光顧。

有網民發文稱，台北捷運板南線善導寺站內，空無一人，指當日晚上第一次看到板南線空蕩蕩，「轉過頭只有我下車，難免有些害怕」。在台北101所在的信義區相當冷清、台北車站空蕩蕩，饒河街、士林夜市只有疏落顧客，部分店舖已停止營業。

有網民上周六表示，疫情發生後，當地藥房的口罩價格增加，原本一盒249元（新台幣，下同，約69港元），到結帳時才發現加了50元（約13.8港元）。另不少民眾搶購物資，經濟部發布消息稱，台灣物資非常充足，工廠生產的杯麵堆得像山一樣高，其中醫用口罩庫存超過8.5億個，最大產能可達每日4,000萬個。