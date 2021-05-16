解放軍攻台戰術改為「岸對岸登陸」　專家籲台提高警覺

台海局勢緊張，盛傳解放軍積極備戰準備攻台。有美媒上周六（15日）報道，解放軍列出4個軍事訓練轉變目標，攻台原採取的「聯合登島作戰」可能自2025年起明顯轉變，至2035年改為「岸對岸登陸」，在首波攻勢利用直升機、高速氣墊船等直接將最精銳部隊投放到台灣周邊，軍事專家呼籲台灣必須提高警覺。

報道稱，大陸解放軍屢屢擾台、發布渡海登陸演練片段，被視為恫嚇台灣意味濃厚。不過，新加坡國立大學東亞研究所資深研究員陳剛認為，解放軍仍處於軍隊與國防現代化的過程，儘管擁有尖端武器但仍有短處要彌補，且武力攻台不符合大陸優先和平統一的戰略目標。

根據大陸中央軍委今年第1號命令，軍事訓練迎來四大轉變，分別是「由被動適應戰爭轉向主動設計戰爭」、「由合同訓練轉為多軍種聯合訓練」、「加入人工智能技術」，以及「由打贏當面對手轉向為制衡對手」。

台灣資深軍事專家亓樂義向美媒稱，解放軍過去訓練是打贏「當面對手」台灣，但現時訓練是朝着制衡美國，讓其不敢或無法介入台海的方向而努力。他認為，解放軍現時尚無登島能力，奪島也將是大陸採取威懾、封控、破壞、癱瘓、打擊等犯台模式的最後一個步驟。

台灣淡江大學戰略所學者揭仲向美媒稱，解放軍自2018起大規模調整後備總動員體系、後勤保障體系，可以在短時間內完成作戰物資準備，更快出動軍隊，可實現「速戰速決」第一步。他認為，解放軍可能2030至2035年調整戰術，給台灣海空軍造成暫時性癱瘓後，開闢一個「空中走郎」或「海上走廊」，再利用直升機、運輸機，還有高速氣墊船，把部隊經走廊直接投送到台灣的戰術要點附近。