台茶藝館群組最早確診者上月23日發病　或與華航機師群組無關

台灣新冠疫情嚴峻。此前曾傳台北萬華茶藝館群組最早確診者於5月2日發病，未料上周六（15日）新增個案竟早在4月23日發病，而華航機師群組確診者中最早發病是4月16日。專家推斷，這代表兩個群組或無關聯，屬平行事件，推測至少在今年3月左右，分別有人把病毒帶進華航、萬華區。

台灣感染症醫學會名譽理事長，台大兒童醫院長黃立民稱，一個人要將病毒帶到社區，通常不會一次成功，但若連續帶10次，可能就會有病毒存活下來並慢慢擴散。他認為，此前病例無快速增加，是因多數病毒到社區因量少而逐漸消失，但如持續有病毒輸入特定區域，「累積到一定的量，就會在一下子爆開來」。他呼籲全台應增設檢測站，鼓勵民眾採檢，找出隱形傳播者。

台媒稱，台灣各地陸續出現新病例。中華郵政周日（16日）證實，總公司上周六（15日）有1名員工確診，公司已啟動辦公大樓消毒工作。台軍陸軍第六兵團周日出動74名化學兵及兩台大型消毒車，在萬華區內進行消毒。

隨着疫情大爆發，當局防疫漏洞亦開始浮現。台媒周日（16日）報道，台北市聯合醫院和平院區近日爆出，院區上周三（12日）收治一名外科患者，並進行手術，惟術後血氧濃度無法回到正常值，且出現氣喘，經胸部X光檢查及安排採檢，並轉送隔離病房，兩日後確診。

事後，最先被列為密切接觸者的醫護人員，採檢結果並無感染，而與確診者同病房的病人及家屬，也已轉至其他病房，不過當中有1名住院病人出現疑似症狀，但檢驗報告尚未出爐。