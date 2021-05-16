台單日暴增206宗本土確診　患者最細不足5歲

台灣中央流行疫情指揮中心周日（16日）公布，新增206宗本土確診新冠肺炎病例，另有1宗屬境外輸入，再創單日新高，其中台北市單日新增個案最多。患者最細不足5歲，最早於上月6日發病。

指揮中心表示，本土個案有97宗來自台北市、89宗來自新北市、9宗來自彰化縣、宜蘭縣及新竹縣各3宗、桃園市及基隆市各2宗、台中市1宗。患者為90男116女，年齡介乎未滿5歲至80多歲。此外，部分確診個案與感染群組有關，其中茶藝館群組佔14宗、宜蘭遊藝場1宗。

至於境外輸入個案，患者是1名20多歲女子，於5月8日從印度入境，隔離期間於上周六（15日）確診。目前，台灣累計確診1,682宗，其中本土有550宗，另有12人死亡。疫情指揮官陳時中稱，授權各直轄市、縣市政府以「指揮中心記者會確診個案資料發布原則」，發布確診個案公共場所活動史，以防止疫情擴散。

為確保有足夠醫療資源應付疫情，指揮中心宣布4大醫療應變策略，包括「門診營運降載」，即對病情較輕病人延遲診療；「加強社區監測通報採檢」，即病人入院前須做檢測，住院期間有症狀亦要採檢；「加強員工健康監測」，醫院要為職員每日測量體溫與監測健康狀況，有疑似症狀要檢測，高風險醫護人員每5至7日要進行鼻咽或深喉唾液檢測；暫停國際醫療，特殊或緊急個案除外。