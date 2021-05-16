發文提點台灣防疫不足　美籍華裔醫生反捱批

台灣新冠疫情近日持續升溫，美國華裔醫生Justin Yang早前於Facebook發文，批評台灣的防疫方式仍停留在去年，指在大街上噴灑消毒酒精的方法欠科學根據，同時提出防疫建議，以免台灣疫情進一步擴散；惟有部分網民質疑文章危言聳聽。Justin Yang周日（16日）回應，強調「不是為了批評台灣政府，所有人在防疫上都可以有進步的空間」。

Justin Yang上周五（14日）發文指出台灣防疫不足之處，包括在沒科學實據下向大街噴灑酒精，進出公眾場所只依靠量度體溫，民眾未遵守社交距離等，並建議應改善上述問題，以及按照美國疾病控制及預防中心指引，在外科口罩外加上布料口罩，防止病毒傳播。

然而，台灣部分網民認為Justin Yang「隨意亂罵」，指台灣防疫比外國好，又以美國去年疫情嚴重作例子，質疑Justin Yang的言論。Justin Yang及後回應，希望其言論不要被斷章取義，重申美國去年防疫的確欠佳，但發文目的旨在讓台灣從別國以往的錯誤，學習正確應對有可能爆發的疫情。