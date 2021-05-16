3中國公民傳遭埃塞俄比亞組織扣押　華使館︰正核實

埃塞俄比亞傳媒上周六（15日）引述「奧羅莫解放軍（OLA）」的聲明指，該組織扣押了3名在西沃萊加地區參與採礦的中國公民。對此，中國駐埃塞俄比亞大使館周日（16日）回應官媒查詢時指，已從網上了解此事，相關情況仍在核實，暫未能提供更多信息。

據報道，奧羅莫解放軍的聲明未有具體說明3人是何時、何處被捕，也未透露他們的具體姓名及所屬公司，僅稱他們為「黃先生、何先生和王先生」，指3人目前安全、健康狀況良好。

據悉，埃塞俄比亞部長委員會本月1日通過決議，把「提格雷人民解放陣線（TPLF）」以及「奧羅莫解放陣線/謝恩（OLF/Shene）」列為恐怖組織，而「奧羅莫解放陣線/謝恩」又被稱為「奧羅莫解放軍」，是奧羅莫解放陣線（OLF）分裂出的武裝團體。

資料顯示，奧羅莫解放陣線成立於1973年，當時的奧羅莫民族主義者尋求奧羅莫族人的自決權，並因此引發與埃塞俄比亞政府之間，長達45年的衝突；至2018年8月，現任埃塞俄比亞聯邦政府與奧羅莫解放陣線達成和平協議，但部分成員對和平談判不滿意，從中分裂出來，繼續進行武裝襲擊。該組織最近一次針對平民的襲擊發生在上月30日，造成一輛長途巴士上15位平民死亡。