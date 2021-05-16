國務院公布新例規管民辦學校　設黨組織增決策權

國務院日前公布《民辦教育促進法實施條例》的修訂版，針對現行條例與法律未能銜接之處作修正，將加強黨組織於民辦學校的決策權及對學校的監察，並限制公立學校開辦民辦學校牟利，及監管以外方為實際控制人的社會組織辦學等措施，提升對民辦教育的管理。條例將於9月1日起實施。

修例提及，民辦學校決策機構組成需包含黨組織負責人，並讓負責人或黨組織成員進入學校決策機構和監督機構的程序，未保障黨組織履行職責的學校需負上法律責任；同時強調民辦學校要有公益性，規定實施義務教育的公辦學校不得開辦或轉型為民辦學校，而其他公辦學校不得開辦營利性民辦學校等，並確保實施義務教育的民辦學校不得與有利益衝突者交易。

政府亦將以鼓勵金融、保險機構為民辦學校融資等措施，扶持學校的財政，但同時會收緊對校方的規管，包括網上教學的行為、收費機構等，並加強對外方為實際控制人的社會組織辦學的監管；條例強調，公辦、民辦均享有同等法律地位，兩者享有同等的招生權、教職員待遇，及申請政府設立有關科研項目的同等權利，省政府可按實際情況，制定對民辦教育發展獎勵機制，保障民辦學校辦學。