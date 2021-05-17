台媒︰官兵抱怨待遇不同　揭美軍駐台觀察考核

美國陸軍第五安全合作旅日前表揚多名軍官，指他們剛在印太地區完成了重要培訓。

台媒周日（16日）引述不具名軍方人士指，美國陸軍安全合作旅官兵（SFAB），早前已進駐台灣的新竹湖口陸軍部隊訓練北區聯合測考中心，觀察台陸軍聯合兵種營的考核狀況，並協助指導訓練。對此，台陸軍司令部同日表示不予評論。

早在上月已有北測中心官兵在Facebook專頁「靠北長官」爆料，指台灣官兵「連午休也沒有」、「明明付一樣的錢，為什麼美方可以喝瓶裝牛奶，我們阿兵哥就要可憐喝粉泡牛奶？」報道引述基地官兵指，此案是由台陸軍教準部與美軍太平洋司令部共同推動，並由教準部副指揮官景耀宗主導；大批美國安全合作旅官兵已進駐北測中心，編組涵蓋各個兵科，以顧問身份觀察，並提出指導建議。

報道又引述不具名官員指出，美國陸軍安全合作旅以顧問身份赴台，經14天檢疫後，平時均在軍營活動，受命不輕易外出，除了有專案經費補助，美軍也有提供主副食費，額度與台軍不同，足以供美軍在早餐飲用罐裝的「冰牛奶」。

報道指，陸軍聯合兵種營新編成海、空軍聯絡官、防空排與使用無人機的偵蒐排，但許多部隊仍是「有編無裝」，推斷除了地面部隊移動速度外，空援申請與作戰區通聯是否暢通，都是美軍觀察重點。

美國陸軍目前有5個現役安全合作旅，另有1支國民警衞軍安全合作旅，每旅約600名官兵。其中，美國陸軍第5安全合作旅的Facebook專頁曾透露，該旅今年3月起配屬至印太司令部，4、5月起陸續前往印尼、菲律賓等，協助當地陸軍「學習作戰新策略」。