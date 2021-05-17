被揭用隔夜奶茶兼改食材標籤　內地連鎖甜品店致歉

以售賣雪糕及飲品為主的內地連鎖甜品店「蜜雪冰城」，早前有分店被揭發大量食品安全問題，包括違規使用隔夜雪糕奶漿、奶茶、茶湯等食材，更有職員篡改食材日期標籤。蜜月冰城上周六（15日）發道歉聲明，並指已責令涉事門店停業。

內媒上周五（14日）報道提及，蜜雪冰城在河南鄭州、山東濟南及湖北武漢的分店有衞生及食品安全問題，包括有員工晚上將剩下的奶漿、奶茶等食材放進雪櫃，翌日拿出混合新食材使用，員工指做法為節省店舖開支。此外，上述的分店亦將切片鮮果疊杯，有違蜜雪冰城的規定；而純牛奶、紅豆罐頭、燕麥罐頭等常用食材，應按規定冷藏保存，及在指定時間內使用，惟有分店的效期追蹤卡長期未經修改，以應付公司的檢查，令人憂慮商店食品的安全。

有食品產業分析師透露，蜜雪冰城食安問題頻現的主因，是低利潤擴張以及加速開店，令利潤遭壓縮，導致企業對員工以及門店的管理出現漏洞，加上企業面對上市壓力，加速開店亦讓門店管理水平參差不齊。有網民表示該商店受當地學生歡迎，現對商店以往抱有價廉物美的印象感到懷疑。

蜜月冰城發出道歉聲明，指出事件傷害到消費者的權益，對此感到痛心，同時表示已安排涉事門店停業整頓，並召回該區的經營團隊，進行專項培訓，要求日後從嚴管理。